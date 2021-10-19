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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ancak çift kısa süre önce barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan İynemli, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncuya ilk beğeni Bige Önal'dan geldi.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 19:06
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Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

6 yıllık ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandıran çift, geçtiğimiz haftalarda barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Barışma iddialarını kuvvetlendiren hamle Bige Önal geldi.

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Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

BEĞENİ GELDİ

Son dönemde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan İynemli, yeni fotoğraflarını paylaştı. Yakışıklı oyuncuya ilk beğeni ise Bige Önal'dan geldi.

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Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Bu beğeni ile birlikte ünlü çiftin barıştığı ortaya çıktı.