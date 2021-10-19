Aras Bulut İynemli ile barıştığı iddia edilmişti! Bige Önal’dan şaşırtan hamle geldi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ancak çift kısa süre önce barıştıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan İynemli, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncuya ilk beğeni Bige Önal'dan geldi.