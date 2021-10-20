20 Ekim 2021, Çarşamba
Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı mekanın sahibi H.İ.E tarafından darp edildiğini söyledi. Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etti. Ancak H.İ.E. esas kendisinin darp edildiğini söyledi. "Yüksek müzikten müşterilerimiz rahatsızdı, kibarca uyardım. Kurt bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı" dedi.
Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 09:00
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