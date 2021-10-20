Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

"Kavgadan bir gün önce Hirahan'da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım" dedi.