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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı mekanın sahibi H.İ.E tarafından darp edildiğini söyledi. Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etti. Ancak H.İ.E. esas kendisinin darp edildiğini söyledi. "Yüksek müzikten müşterilerimiz rahatsızdı, kibarca uyardım. Kurt bana saldırdı, kasiyer kıza da yumruk attı" dedi.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 09:00
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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, restoranı Hirahan'ın yanındaki dükkan sahibi H.İ.E. ile kavga etti. Olay sonrası Akalın "Kocamı rehin aldılar" diye paylaşım yaptı. Bu açıklama sonrası mekanından çıktığı görülen Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E'nin, kendisini darp ettiğini söyledi.

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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

Fakat güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kurt'un H.İ.E.'ye saldırdığı görülüyor. H.İ.E., olayın nasıl yaşandığını detaylarıyla Günaydın'a anlattı.

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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

"Kavgadan bir gün önce Hirahan'da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım" dedi.

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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

Üçümüz masaya oturduk. Müzikten müşterilerimizin rahatsız olduğunu, yaptıklarının aramızdaki sözleşmeye uygun olmadığını kibar dille açıkladım, bu tip organizasyonları müsaade etmeyeceğimizi söyledim.

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Okan Kurt’un darbettiği komşusu konuştu: Kasiyere yumruk attı bana saldırdı

Kurt bunun üzerine "Buranın kirasını ödüyorum, bana müsaade etmeyene ben neler yaparım" diyerek el kol hareketleri yapmaya başladı. Annesi de lafa karıştı. Annesine 'Siz karışmayın' dedim.