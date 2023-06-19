Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne! "Ben senin sesini tanıyamam ki"!

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Yürek burkan hikâye, Kara'nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı.