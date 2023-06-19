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Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne! "Ben senin sesini tanıyamam ki"!

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyici ile buluştu. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Yürek burkan hikâye, Kara'nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı.

Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:42
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Ateş Kuşları’ndan izleyenleri yasa boğan sahne! Ben senin sesini tanıyamam ki!

TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN SAHNE: "BEN SENİN SESİNİ TANIYAMAM Kİ!"

Ateş Kuşları yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Sosyal medya platformlarında trendlere giren oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdı. Yürek burkan hikâye, Kara'nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı. Sezon finaline sayılı günler kala ses getiren sahneler, şimdiden gelecek sezon için merak uyandırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’ndan izleyenleri yasa boğan sahne! Ben senin sesini tanıyamam ki!

BARBAROS, ANNESİNİN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANACAK MI?

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Barbaros, annesinin intihar ettiğine inanacak mı?

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Ateş Kuşları’ndan izleyenleri yasa boğan sahne! Ben senin sesini tanıyamam ki!

NAZ BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Naz başarılı olabilecek mi?

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Ateş Kuşları’ndan izleyenleri yasa boğan sahne! Ben senin sesini tanıyamam ki!

BARBAROS'TAN GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder.

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Ateş Kuşları’ndan izleyenleri yasa boğan sahne! Ben senin sesini tanıyamam ki!

PEKİ, GÜLAYŞE NE YAPACAK?

Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?