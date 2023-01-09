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Haberler Galeri Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girmiş, Serengil yaşanılan tartışmanın ardından yayından ayrılmıştı. Programdaki partnerleriyle sorunlar yaşayan Serengil yine hastanelik oldu. Seren Serengil'in sevgilisi hastaneden paylaşım yaparak "Şuuru bulanık" dedi.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:29
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Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

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Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

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Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

YAYINI BIRAKIP GİTTİ

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündeme geldi. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Peki ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

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Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

'KENDİNE GELİNCE NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİM'

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.

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Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından üçlü canlı yayında hesaplaştı.

Her şeyin normal başladığı yayının açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna girdi.