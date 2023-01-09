09 Ocak 2023, Pazartesi
Söylemezsem Olmaz’ı terk eden Seren Serengil hastanelik oldu! Sevgilisi son durumunu paylaştı: Şuuru bulanık
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto canlı yayında birbirine girmiş, Serengil yaşanılan tartışmanın ardından yayından ayrılmıştı. Programdaki partnerleriyle sorunlar yaşayan Serengil yine hastanelik oldu. Seren Serengil'in sevgilisi hastaneden paylaşım yaparak "Şuuru bulanık" dedi.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:29
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