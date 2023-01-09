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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ile ayrılığının ardından gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırmış, "her an yeniden nikah masasına oturabilirim" açıklaması yapmıştı. Ancak Akçıl'ın adının Defne Samyeli ile anılması ikili arasında kriz çıkardı. Bu söylentileri kısa sürede yalanlayan Akçıl'ın sevgilisini ikna edemediği ve Samyeli'yi kıskanan Kalaycıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:41Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 13:41