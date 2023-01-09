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Haberler Galeri Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ile ayrılığının ardından gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırmış, "her an yeniden nikah masasına oturabilirim" açıklaması yapmıştı. Ancak Akçıl'ın adının Defne Samyeli ile anılması ikili arasında kriz çıkardı. Bu söylentileri kısa sürede yalanlayan Akçıl'ın sevgilisini ikna edemediği ve Samyeli'yi kıskanan Kalaycıoğlu'nun ilişkiyi bitirdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 13:41
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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Sinan Akçıl 2 kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan boşanmasının ardından Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sinan Akçıl, 'Yanımdadır' şarkısında düet yaptığı genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliklerini doğrulamıştı

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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Akçıl, "Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz." demişti.

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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

İki aydır şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Akçıl katıldığı radyo programında "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Yanlış anlaşılmasın, başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece 'diken üzerinde yürüyormuşum' baskısı beni iki arada bir derede bıraktı. Daha zamanı değil miydi dediğim anlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok" demişti.

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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Sinan Akçıl'ın adı son olarak şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile anılmıştı.

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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında büyük kriz! Beraber yaşadıkları evi terk etti, aşk bitti

Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, aşk iddialarına ilişkin sessizliğini bozmuştu.