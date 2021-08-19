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Haberler Galeri Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a cevap geldi

Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a cevap geldi

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sert çıktı. Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam etmesine sitem etti. Önceki gün oğluyla birlikte Kayahan'ın mezarını ziyaret eden Beste Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" dedi. Beste Açar'ın bu çıkışının ardından İpek Açar sessizliğini bozdu, Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:47
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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar’dan Kayahan’ın kızı Beste Açar’a cevap geldi

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar'a sert tepki gösterdi. Açar'ın 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmasına rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti.

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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar’dan Kayahan’ın kızı Beste Açar’a cevap geldi

47 yaşındaki Açar, geçtiğimiz gün oğlunun dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar’dan Kayahan’ın kızı Beste Açar’a cevap geldi

Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var.

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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar’dan Kayahan’ın kızı Beste Açar’a cevap geldi

Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur.

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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar’dan Kayahan’ın kızı Beste Açar’a cevap geldi

Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica.