19 Ağustos 2021, Perşembe
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Soyadı tepkisi göstermişti! İpek Açar'dan Kayahan'ın kızı Beste Açar'a cevap geldi
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sert çıktı. Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam etmesine sitem etti. Önceki gün oğluyla birlikte Kayahan'ın mezarını ziyaret eden Beste Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" dedi. Beste Açar'ın bu çıkışının ardından İpek Açar sessizliğini bozdu, Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:47
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