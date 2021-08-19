19 Ağustos 2021, Perşembe
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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı
Oyuncu Açelya Devrim Yılhan, sosyal medyadan kendisine mesaj atan ve sinkaflı sözler kullanan Çağrı Gümüşler'le tartıştı. Gümüşler'in "Aşırı kıl oldum sana, seni dövmek istiyorum!" mesajına cevap veren Yılhan, konuşmanın ifşa edilmesinin ardından soluğu mahkemede aldı. Açelya Devrim Yılhan tehdit mesajları atan Çağrı Gümüşler'e, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! 'Seni döveceğim' mesajına dava açtı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:40
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