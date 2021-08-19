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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

Oyuncu Açelya Devrim Yılhan, sosyal medyadan kendisine mesaj atan ve sinkaflı sözler kullanan Çağrı Gümüşler'le tartıştı. Gümüşler'in "Aşırı kıl oldum sana, seni dövmek istiyorum!" mesajına cevap veren Yılhan, konuşmanın ifşa edilmesinin ardından soluğu mahkemede aldı. Açelya Devrim Yılhan tehdit mesajları atan Çağrı Gümüşler'e, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! 'Seni döveceğim' mesajına dava açtı

Giriş Tarihi: 19.08.2021 10:40
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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

Oyuncu Açelya Devrim Yılhan'a 'Ezik, aptal, döveceğim seni' gibi hakaret ve tehditlerde bulunan, ardından aralarındaki yazışmaları ifşa eden hayranın kimliği tespit edildi. 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler'in kişilerin huzurunu bozma, hakaret, tehdit, ifşa suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.

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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

Sosyal medyada kendisine sinkaflı sözlerle mesaj atan kullanıcıya yanıt veren ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, yaşanan tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldı. Mesajda, oyuncunun dizideki ismini kullanan kullanıcı, "Aşırı kıl oldum sana aptal, fena şekilde seni dövmek istiyorum. Gidip şikayetçi olursun en fazla, sonra yeniden darp" diye yazdı.

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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

Oyuncu da bu hakaret ve tehdit dolu mesaja karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Kullanıcının hakaretlerine devam etmesi üzerine Yılhan savcılığa başvurdu, kullanıcının tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

Başlatılan soruşturmada sosyal medya kullanıcısının 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler olduğu belirlendi. Mesajlaşmaları kabul eden Gümüşler hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit etme, kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini ifşa etme' suçlarından dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen Gümüşler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Açelya Devrim Yılhan hakareti affetmedi! ‘Seni döveceğim’ mesajına dava açtı

YAZIŞMALARI İFŞA ETTİ

Sosyal medyada çıkan tartışma sonrası oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü alan Çağrı Gümüşler, yazışmayı ifşa etti.