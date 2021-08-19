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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Kaan Yıldırım'la ayrılığının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Takipçi sayısının 13 milyona ulaşmasını yeni fotoğrafla kutlayan Hadise'yi görenler tanıyamadı. Yeni imajıyla olay olan Hadise'ye yorum yağdı. Yeni imajını görenler "Bu kim", "Hadise nerede?", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde yorum yaptı.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:07
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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, son paylaşımıyla olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden şarkıcı, Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaşmasını yeni fotoğrafıyla kutladı.

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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı.
Şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı.

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Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Yeni imajıyla olay olan Hadise'ye takipçilerinden yorum yağdı.