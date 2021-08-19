Hadise’yi gören tanıyamadı! Takipçilerinden yorum yağdı: “Bu kim?”

Kaan Yıldırım'la ayrılığının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Takipçi sayısının 13 milyona ulaşmasını yeni fotoğrafla kutlayan Hadise'yi görenler tanıyamadı. Yeni imajıyla olay olan Hadise'ye yorum yağdı. Yeni imajını görenler "Bu kim", "Hadise nerede?", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde yorum yaptı.