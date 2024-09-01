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Haberler Galeri Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan ailevi gerginlikler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tuğçe Tayfur Aydın, babası Ferdi Tayfur'un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasına karşı çıktığını belirterek bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olarak, Ferdi Tayfur'a yönelik sert sözler sarf etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:00
Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında uzun süredir devam eden gerilim, son dönemde yeni bir boyut kazandı. Soyadı kullanımına ilişkin yaşanan anlaşmazlık, aile içindeki gerginliği daha da derinleştirdi. Bu tartışmaya, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da katıldı.

Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Ferdi Tayfur ile eski eşi Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlenmişti. Evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Tayfur, 18 Haziran 2024 tarihinde kızına Tuğçe Lina adını verdi.

Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor.

Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Dün açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz. Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Utandım. Yemin ediyorum utandım. Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki... Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımla açtım mağazayı. Senin istediğin gibi oldu; sahneyi bırak, sen zaten güzel çizim yapıyorsun dedin. Kocamda arkamda durdu işte. Şoktayım" demişti.

Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

"KIZIMIN ARKASINDAYIM"

Baba-kızın tartışmasına dahil olan anne Necla Nazır, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a: "Sen böyle bir insan mıydın, seni ne duruma düşürdüler. Ben kızımın arkasındayım" dedi.