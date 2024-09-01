Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır’dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler

Dün açıklama yapan Tuğçe Tayfur, "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz. Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Utandım. Yemin ediyorum utandım. Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki... Ben Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adımla açtım mağazayı. Senin istediğin gibi oldu; sahneyi bırak, sen zaten güzel çizim yapıyorsun dedin. Kocamda arkamda durdu işte. Şoktayım" demişti.