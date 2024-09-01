01 Eylül 2024, Pazar
Soyadı krizi büyüyor! Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler
Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan ailevi gerginlikler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tuğçe Tayfur Aydın, babası Ferdi Tayfur'un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasına karşı çıktığını belirterek bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olarak, Ferdi Tayfur'a yönelik sert sözler sarf etti.
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:00