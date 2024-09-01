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4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 2022'nin son aylarında ayrılmış. Güzel oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak ikilinin bu ilişkisi de pek uzun ömürlü olmadı. Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, eski aşkı Afra Saraçoğlu hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:37
4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisini 2022'nin sonunda sonlandırmıştı.

4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Ayrılığın ardından Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Ancak bu ilişki de uzun sürmedi ve kısa süre önce sona erdi.

4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Mert Yazıcıoğlu, eski ilişkisi akkında ilk kez konuştu.

4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu

Mert Yazıcıoğlu ise kendisine sorulan bir soru üzerine eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile eski arkadaşı Mert Ramazan Demir'in ayrılığıyla ilgili sessizliğini bozdu.