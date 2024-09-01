01 Eylül 2024, Pazar
4 yıl sürmüştü! Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkında konuştu
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 2022'nin son aylarında ayrılmış. Güzel oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak ikilinin bu ilişkisi de pek uzun ömürlü olmadı. Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, eski aşkı Afra Saraçoğlu hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:37