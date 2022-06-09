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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

2015 yılında sosyeteden Reyhan Göksun ile dünya evine giren ünlü iş insanı Abdullah Taşkın, Yeniköy'de yaşadığı lüks sitede kabusu yaşattı. Abdullah Taşkın, geçen günlerde evinin balkonundan havaya sıkmaya başladı. Taşkın birkaç el ateş etmekle de yetinmedi ve tam 3 şarjör boşalttı. Olay Yeniköy'ün en lüks sitelerinden Tatlıcı Villaları'nda yaşandı. İşte Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı olayın detayları…

Sabah
Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 09:40
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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

2015 yazında, sosyeteden Reyhan Göksun ile yaptığı sürpriz evlilikle adını duyduğum, birkaç kez de uzaktan gördüğüm iş insanı Abdullah Taşkın ile ilgili öyle bir bilgi kulağıma geldi ki, şaştım kaldım!

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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

Abdullah Bey ile tanışmışlığımız yok ancak dışarıdan gördüğüm kadarıyla sessiz sakin bir insana benziyordu.

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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

"SİTEYİ ADETA POLİGONA ÇEVİRMİŞ"

Ama öyle değilmiş meğer! Yeniköy'de, lüks bir sitede oturan Abdullah Bey, siteyi adeta poligona çevirmiş!

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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

Komşularından duyduğuma göre Abdullah Bey, geçenlerde güpegündüz evinin balkonundan havaya ateş etmeye başlamış.

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Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!

"TAM ÜÇ ŞARJÖR BOŞALTMIŞ"

Hem de öyle birkaç el de değil, tam üç şarjör boşaltmış. Paniğe kapılan komşuları hemen polisi aramış. Polisler Taşkın'ı karakola götürmüş ancak serbest kalmış.