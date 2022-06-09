09 Haziran 2022, Perşembe
Sosyetik maganda lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttu! Yeniköy’de korku dolu anlar: 3 şarjör boşalttı!
2015 yılında sosyeteden Reyhan Göksun ile dünya evine giren ünlü iş insanı Abdullah Taşkın, Yeniköy'de yaşadığı lüks sitede kabusu yaşattı. Abdullah Taşkın, geçen günlerde evinin balkonundan havaya sıkmaya başladı. Taşkın birkaç el ateş etmekle de yetinmedi ve tam 3 şarjör boşalttı. Olay Yeniköy'ün en lüks sitelerinden Tatlıcı Villaları'nda yaşandı. İşte Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı olayın detayları…
Giriş Tarihi: 09.06.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 09:40
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