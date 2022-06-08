Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.