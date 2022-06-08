08 Haziran 2022, Çarşamba
Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
Halit Özgür Sarı internet kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren rolünü canlandıran Halit Özgür Sarı kaç yaşında, kimdir, nereli sorularının yanıtı merak ediliyor. Ünlü isim yeni dizisinde Pamir karakterini canlandırıyor. Peki, Halit Özgür Sarı kaç yaşında, kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 08.06.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 21:36
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