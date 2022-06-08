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Haberler Galeri Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

Halit Özgür Sarı internet kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren rolünü canlandıran Halit Özgür Sarı kaç yaşında, kimdir, nereli sorularının yanıtı merak ediliyor. Ünlü isim yeni dizisinde Pamir karakterini canlandırıyor. Peki, Halit Özgür Sarı kaç yaşında, kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 08.06.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 21:36
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Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

Halit Özgür Sarı'nın kaç yaşında olduğu internet kullanıcılarının merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

Geçen sezon Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer alan Halit Özgür Sarı, Kadir Eren karakterine hayat veriyordu.

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Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

HALİT ÖZGÜR SARI KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında dünyaya gelen Halit Özgür Sarı 29 yaşında.

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Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

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Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında ? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.