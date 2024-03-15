15 Mart 2024, Cuma
Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! 'Kocanı aldım..' mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı
İş insanı Bertan Aner'in eski eşiyle yeni eşi arasındaki yaşanan kavga, hukuki bir sürecin başlamasına sebep oldu. Bertan Aner'in eski karısı Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım..." diye mesaj atan ve sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı verilen Burcu Tandoğan Aner'e 6 suçtan soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:07
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8