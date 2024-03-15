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Haberler Galeri Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! 'Kocanı aldım..' mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! 'Kocanı aldım..' mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

İş insanı Bertan Aner'in eski eşiyle yeni eşi arasındaki yaşanan kavga, hukuki bir sürecin başlamasına sebep oldu. Bertan Aner'in eski karısı Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım..." diye mesaj atan ve sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı verilen Burcu Tandoğan Aner'e 6 suçtan soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:07
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Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! ’Kocanı aldım..’ mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

Bir turizm şirketinin CEO'su işadamı Bertan Aner, 2020'de Ayça Kerimoğlu'ndan boşandı, evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. İddiaya göre boşanma süreci ve devamında hakarete maruz kalan Ayça Kerimoğlu, Burcu Tandoğan Aner aleyhine koruma tedbiri aldırdı.

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Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! ’Kocanı aldım..’ mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

Sabah'ta yer alan habere göre; Ayça Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda aile mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Tandoğan'ın bir ay süreyle Kerimoğlu'na karşı şiddet, tehdit, aşağılama, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti.

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Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! ’Kocanı aldım..’ mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

GÜNAYDIN'ın duyurduğu bu olayın ardından ikili arasında savcılık soruşturması bulunduğu, Aner hakkında hakaret, kişinin hatırısına hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali, haberleşmenin gizliliğinin ihlali ve ısrarlı takip suçlarından soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

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Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! ’Kocanı aldım..’ mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

"AYAĞINI DENK AL SEFİL KADIN"

Boşanma davası sırasında Burcu Tandoğan Aner'in kendisine "Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" mesajları attığını belirten Kerimoğlu, eski eşinin telefonundan da kendisine "Yerse bana yaz, aşağılık fakir.

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Sosyetik iş kadınları birbirine girdi! ’Kocanı aldım..’ mesajı şoke etti! 6 suçtan soruşturma açıldı

Bundan sonra sana nafaka harici para da yok. Seni mezara sokacağım. Ne de olsa kocanı elinden aldım. Ben aldım çünkü canım öyle istedi. Kapımda köpek edeceğim seni" diyerek ölmüş annesine de küfrettiğini belirtti.