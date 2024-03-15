İnci Taneleri'nde Azem'in oğlu Cihan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Özellikle dizide Azem'in oğlu Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Aka'nın eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın eski aşkı...