15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İnci Taneleri'nde Azem'in oğlu Cihan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

İnci Taneleri'nde Azem'in oğlu Cihan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Özellikle dizide Azem'in oğlu Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Aka'nın eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın eski aşkı...

Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:19
  • 1
  • 98
İnci Taneleri’nde Azem’in oğlu Cihan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

20 yıl aranın ardından Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı "İnci Taneleri" dizisi ile ekranlara dönüş yaptı. Dizi, yayınlandığı ilk günden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi tanınmış isimlerin yer aldığı dizide Azem'in oğluna hayat veren Cihan gerçek adıyla Kubilay Aka, takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

  • 2
  • 98
İnci Taneleri’nde Azem’in oğlu Cihan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

Özel hayatıyla merak konusu olan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, hakkında çıkan bir bilgi herkesi şaşırttı.

  • 3
  • 98
İnci Taneleri’nde Azem’in oğlu Cihan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

Aka, geçtiğimiz yıl Eylül ayında aşk yaşadığı Danla Bilic ile sevgiliymiş. Bilic, Türkiye'nin en ünlü sosyal fenomenlerinden bir tanesi.

  • 4
  • 98
İnci Taneleri’nde Azem’in oğlu Cihan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

İşte başta Kubilay Aka başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

  • 5
  • 98
İnci Taneleri’nde Azem’in oğlu Cihan’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok tanıdıkmış! Oyuncu Kubilay Aka 1 yıl önce...

TOLGAHAN SAYIŞMAN – SERENAY SARIKAYA