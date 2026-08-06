Sosyetenin gündemindeki düğün! Hakan Demirağ oğluna servet harcadı

Döner zincirinin sahibi Hakan Demirağ, küçük oğlu Ata Demirağ ile Rana Akdağ'ın düğününü İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleştirdi. Üç gün süren düğün organizasyonu için yaklaşık 3 milyon Euro (yaklaşık 165 milyon TL) harcandığı öne sürüldü.

İş insanı Hakan Demirağ, küçük oğlu Ata Demirağ'ı hafta sonunda İtalya'nın Como Gölü'nde düzenlenen görkemli bir törenle evlendirdi. Ata Demirağ ile gemi brokerı Rana Akdağ'ın nikâhı, dünya jet-set'inin gözde destinasyonlarından Como'da üç gün süren etkinliklerle kutlandı.

COMO GÖLÜ'NDE ÜÇ GÜN SÜREN DÜĞÜN Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonun ilk etkinliği cuma akşamı, Como'nun simge otellerinden Villa d'Este'de gerçekleştirildi. Düğün töreni ise ertesi gün, Como Gölü kıyısındaki 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Pizzo'da yapıldı. Dekorasyonu, özel menüleri, eğlence programı ve havai fişek gösterileriyle dikkat çeken düğün için yaklaşık 3 milyon Euro, yani 165 milyon TL harcandığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Como Gölü'nde gerçekleştirilen Ata Demirağ ile Rana Akdağ düğününü köşesine taşıdı. İşte Cankurt'un 6 Ağustos 2026 tarihli yazısı: "Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü işadamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. Hakan Bey, küçük oğluna öyle bir düğün yaptı ki, bugünlerde sosyetede tek konuşulan bu. Ata Demirağ'ın gemi brokerı olan Rana Akdağ ile düğünü, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como'da yapıldı. Türkiye'den ve yurt dışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi.

Düğün ise ertesi gün, Como Gölü'nün burnunda yer alan, 17. yüzyıldan kalma soylu konutu ve botanik bahçesi olan Villa Pizzo'da oldu. Süslemesinden yemeklerine, eğlencesinden havai fişeklerine kadar her şeyiyle dillere destan bir düğün oldu.

Como'da bu kadar görkemli bir düğün için Hakan Demirağ'ın kesesini sonuna kadar açtığını ve yaklaşık 3 milyon Euro harcadığını öğrendim. Bence bu düğün bu yazın en çok konuşulan sosyete düğünü olacaktır. Ben de Rana Akdağ-Ata Demirağ çiftine ömür boyu mutluluk diliyorum.