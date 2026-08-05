Nur Tuğba Namlı'nın oğlundan gelen mesajlar güldürdü

Sunucu Nur Tuğba Namlı, büyük oğlu Arden ile yaptığı mesajlaşmayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oğlunun verdiği kısa yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Namlı'nın paylaşımı, çok sayıda anne ve babadan benzer yorumlar aldı.

2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı'nın Arden, Eliz ve Aren adında üç çocuğu bulunuyor. Aile hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, bu kez büyük oğluyla yaptığı yazışmayı yayınladı.

OĞLUNDAN TEK KELİMELİK YANIT GELDİ Nur Tuğba Namlı, oğluna "Ne yapıyorsun canımın içi, nasılsın?" mesajını gönderdi. Arden ise annesine yalnızca "İyi" yanıtını verdi. Bu kısa cevabın ardından Namlı, "Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Cümlelerini biraz uzatıp detaylandırabilirsin. Hatta mutlu olurum. 'Şunu yaptık, bunu yaptık' diye anlatabilirsin..." ifadelerini kullandı.

"OK", "OKİ", "OKİDOKİ" CEVABI GÜLDÜRDÜ Annesinin uzun mesajına karşılık Arden'in verdiği yanıt ise sırasıyla "Ok", "Oki" ve "Okidoki" oldu.

"ERKEK ÇOCUK SOHBETİ" Oğlunun kelimeleri uzatmak yerine yalnızca sonuna harf eklemesi üzerine Nur Tuğba Namlı, mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak, "Erkek çocuk sohbeti! Sizinkiler de böyle mi?" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda anne ve baba da kendi çocuklarının benzer şekilde kısa mesajlar yazdığını belirten yorumlar yaptı.

Nur Tuğba Namlı, geniş kitleler tarafından "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanındı. Yarışmanın ardından kariyerini televizyonculuk alanında sürdürmeye karar veren Namlı, usta sunucu Gülgûn Feyman'dan sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı.