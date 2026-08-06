BABA ÜNAL ÇİFTÇİ'NİN İDDİALARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ünal Çiftçi ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz'dır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması gerekirken şirket tarafından asla rızam alınmamıştır. Bu nedenle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim."