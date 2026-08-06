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Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, kızının oyunculuk faaliyetleri ve rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilgili iddialarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından OnTalent Menajerlik açıklama yaparken, Hakan Çelebi'nin eski paylaşımı da yeniden gündeme geldi.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 1

Yeraltı dizisinde "Melek" karakterini canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran baba Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının kendi rızası alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve dizide birlikte rol aldığı oyuncu Hakan Çelebi ile duygusal ilişki yaşadığını öne sürdü.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 2

VELİ RIZASI ALINMADIĞI İDDİASI

Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığını belirten Ünal Çiftçi, kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yaptığını söyledi. Baba Çiftçi, yasal veli olarak onayı alınmadan kızının oyunculuk faaliyetlerinin sürdürüldüğünü iddia etti.

Suç duyurusunda, OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında şikayetçi olduğunu belirten Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının korunması amacıyla gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 3

BABA ÜNAL ÇİFTÇİ'NİN İDDİALARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ünal Çiftçi ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz'dır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması gerekirken şirket tarafından asla rızam alınmamıştır. Bu nedenle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim."

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 4

ONTALENT MENAJERLİK'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Suç duyurusunun basına yansımasının ardından Ülkü Hilal Çiftçi'nin bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik şirketi, sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımladı.

Şirket açıklamasında, 17 yaşındaki bir oyuncunun özel hayatına ilişkin iddiaların ve aile içindeki meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığı belirtilerek, Ülkü Hilal Çiftçi'nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve "çocuğun üstün yararı" ilkesinin her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca basın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilerek, oyuncunun bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesi ve yayımlanmış içeriklerin yayından kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 5

Şirket, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadar yer aldığı tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

OnTalent açıklamasında ayrıca, şirket hakkında ortaya atılan gerçeğe aykırı iddialara karşı hukuki hakların saklı tutulduğu belirtilirken, önceliklerinin Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olduğu ifade edildi.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 6

HAKAN ÇELEBİ'NİN ESKİ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Suç duyurusunun magazin basınında yer almasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Hakan Çelebi ile Ülkü Hilal Çiftçi'nin geçmişte yaptıkları paylaşımları yeniden incelemeye başladı.

En çok konuşulan içeriklerden biri ise Hakan Çelebi'nin, Ülkü Hilal Çiftçi'nin doğum gününde paylaştığı Instagram hikayesi oldu.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 7

Çelebi'nin doğum günü kutlamasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "Yeni yaşın güzelliklerle gelsin kardeşim. İyi ki doğdun." ifadelerini kullandığı görüldü.

Oyuncunun paylaşımında Ülkü Hilal Çiftçi'yi etiketlemesi ve "kardeşim" ifadesini kullanması, iddiaların gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada yeniden dikkat çekti.

Söz konusu paylaşım, yapıldığı dönemde herhangi bir tartışmaya konu olmazken, savcılığa taşınan iddiaların ardından yeniden dolaşıma girdi.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 8

HAKAN ÇELEBİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Çelebi, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Çelebi, profesyonel kariyerine aldığı akademik eğitimin ardından adım attı.

Oyunculuk öncesinde amatör futbol oynayan Hakan Çelebi, daha sonra kariyer rotasını oyunculuğa çevirdi. Televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda yer alan projelerde rol alan oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek deneyim kazandı.

Çelebi, kariyeri boyunca Yabani, Kopuk ve Bereketli Topraklar gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Hakan Çelebi, güncel olarak Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu, yeni projesindeki performansıyla kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 9

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ HAKKINDA

11 Ocak 2009'da Zonguldak'ta dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuk kariyerine henüz 4 yaşındayken reklam filmlerinde rol alarak başladı. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Çiftçi, kısa sürede televizyon ve dijital platform projelerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Başarılı oyuncu, Dönence, İnci Taneleri ve Yeraltı gibi yapımlardaki performanslarıyla öne çıktı. Özellikle Yeraltı dizisinde hayat verdiği "Melek" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı" 10

Oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitimine de devam eden Ülkü Hilal Çiftçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görüyor.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Çiftçi, dijital platformlarda yayımladığı tekli çalışmalarıyla müzik kariyerini de sürdürüyor. Genç yaşına rağmen hem oyunculuk hem de müzik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Ülkü Hilal Çiftçi, kariyerini iki alanda birden geliştirmeye devam ediyor.

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