Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından suç duyurusu: "Rızam alınmadan çalıştırıldı"
17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, kızının oyunculuk faaliyetleri ve rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilgili iddialarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından OnTalent Menajerlik açıklama yaparken, Hakan Çelebi'nin eski paylaşımı da yeniden gündeme geldi.
Yeraltı dizisinde "Melek" karakterini canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran baba Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının kendi rızası alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve dizide birlikte rol aldığı oyuncu Hakan Çelebi ile duygusal ilişki yaşadığını öne sürdü.
VELİ RIZASI ALINMADIĞI İDDİASI
Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığını belirten Ünal Çiftçi, kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yaptığını söyledi. Baba Çiftçi, yasal veli olarak onayı alınmadan kızının oyunculuk faaliyetlerinin sürdürüldüğünü iddia etti.
Suç duyurusunda, OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında şikayetçi olduğunu belirten Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının korunması amacıyla gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.
BABA ÜNAL ÇİFTÇİ'NİN İDDİALARI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ünal Çiftçi ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.
Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz'dır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması gerekirken şirket tarafından asla rızam alınmamıştır. Bu nedenle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim."
ONTALENT MENAJERLİK'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Suç duyurusunun basına yansımasının ardından Ülkü Hilal Çiftçi'nin bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik şirketi, sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yayımladı.
Şirket açıklamasında, 17 yaşındaki bir oyuncunun özel hayatına ilişkin iddiaların ve aile içindeki meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığı belirtilerek, Ülkü Hilal Çiftçi'nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve "çocuğun üstün yararı" ilkesinin her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca basın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilerek, oyuncunun bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesi ve yayımlanmış içeriklerin yayından kaldırılması çağrısında bulunuldu.
Şirket, Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadar yer aldığı tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.
OnTalent açıklamasında ayrıca, şirket hakkında ortaya atılan gerçeğe aykırı iddialara karşı hukuki hakların saklı tutulduğu belirtilirken, önceliklerinin Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olduğu ifade edildi.