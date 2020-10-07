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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'nci yaş günü için Sarıyer'deki evinde parti verdi. Doğum günü partisine eski eşi Nur Taşkent'i davet etti. Taşkent kutlamaya yeni sevgilisiyle gelirken partide ilginç anlar yaşandı. Önal, partide Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Olay, eski eşin gözleri önünde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:37
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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'nci yaş günü için Sarıyer'deki evinde parti verdi. Partiye davetli olan eski eş Nur Taşkent yeni sevgilisi Gökçin Koçarslan'la geceye katıldı. Partide yaşanan ilginç anları Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un, "Ex Eşinin Yanında Evlilik Teklifi Aldı" başlıklı yazısında kaleme aldı. İşte o yazı…

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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent, iki oğlunun annesi, 14 yıllık eşi Ela Hanım'dan pandemi öncesi boşanmış, ağabeyi Sezai Taşkent gibi ikinci kez 'dullar kervanı'na katılmıştı.

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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

Öğrendim ki, ilk evliliğini Özlem Önal ile yapan Nur Bey, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açmış. Nur Bey'in sevgilisi, ünlü bir mücevher markasının hem veliahdı hem de tasarımcısı olan Gökçin Koçarslan.

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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

Bu yeni aşk haberiyle birlikte bomba bir bilgiye ulaştım! Nur Bey, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte, ilk eşi Özlem Önal'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış. Evet, yanlış okumadınız…

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Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı

Sarıyer'deki evinde verdiği doğum günü partisinde, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr'dan evlilik teklifi alan Özlem Hanım'ın bu mutluluğuna, ilk eşi Nur Bey de, sevgilisi Gökçin Hanım ile birlikte şahitlik etmiş. Sosyetede çok şey gördüm ama böylesi ilk kez oluyor! Bence Özlem Hanım'ın doğum günü partisi, sosyete tarihine geçer!