ANA SAYFA
Sosyetede ilginç olay! Özlem Önal eski eşinin yanında evlilik teklifi aldı
Dedeman Ailesi'nin kızları Özlem Önal, 50'nci yaş günü için Sarıyer'deki evinde parti verdi. Doğum günü partisine eski eşi Nur Taşkent'i davet etti. Taşkent kutlamaya yeni sevgilisiyle gelirken partide ilginç anlar yaşandı. Önal, partide Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Olay, eski eşin gözleri önünde gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:37
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6