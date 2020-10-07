Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haberi gelen Ahmet Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.