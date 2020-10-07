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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haberi gelen Ahmet Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:24
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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

6 yıl önce Ahmet Serdar Oral ile nikah masasına oturan Özgü Namal, oyunculuğu bırakarak Muğla Köyceğiz'de bir köyde yaşamaya başlamıştı.

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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

Serdar Oral dün son yolculuğuna uğurlanırken Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.

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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı

ÖZGÜ NAMAL CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

Çocuklarının yanında olduğu öğrenilen Namal, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koydurdu.

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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın cenazesine katılamadı