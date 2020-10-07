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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe rolüyle kamera karşısına geçen Aslı Enver, önceki akşam Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Uzun bir aranın ardından görüntülenen Enver, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmadığını belirten Enver, Kerem Tunçeri soruları karşısında sinirlendi.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:01
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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Enver'e kısa bir süre birliktelik yaşadığı Kerem Tunçeri de soruldu.

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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

Habertürk'ün haberine göre; Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki akşam izlediği bir tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi.

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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, "Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmıyorum. Evde sürekli ekmek ve kurabiye yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

36 yaşındaki Aslı Enver, bir süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile ilgili soruları duyunca sinirlendi. Enver, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…

Kerem Tunçeri, bir süre önce Enver ile yeni bir aşka yelken açmıştı.