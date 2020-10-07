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Aslı Enver’i sinirlendiren Kerem Tunçeri sorusu! Mesajları ifşa olunca silmişti…
Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe rolüyle kamera karşısına geçen Aslı Enver, önceki akşam Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Uzun bir aranın ardından görüntülenen Enver, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evden çıkmadığını belirten Enver, Kerem Tunçeri soruları karşısında sinirlendi.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:01
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