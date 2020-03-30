Sosyetede coronavirüs paniği! Zeynep Fadıllıoğlu virüse yakalandı

Coronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı binlere ulaştı. Spor ve sanat dünyasından birçok isme bulaşan koronavirüsün sosyeteye de sıçradığı ortaya çıktı. Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun virüse yakalandığı ortaya çıktı.