Sosyetede coronavirüs paniği! Zeynep Fadıllıoğlu virüse yakalandı
Coronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı binlere ulaştı. Spor ve sanat dünyasından birçok isme bulaşan koronavirüsün sosyeteye de sıçradığı ortaya çıktı. Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun virüse yakalandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 13:29
Türkiye'de coronavirüs vaka sayısının binlerle ifade edildiği şu günlerde spor dünyasından pek çok isimden korona virüs haberleri gelmişti. Virüs şimdi de sosyeteye sıçradı. Ünlü iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Zeynep Fadıllıoğlu virüsü, son olarak yeni bir proje için gittiği Katar'da kaptı. Zeynep Fadıllıoğlu bu seyahati sonrası coronavirüs semptomları gösterdi.
Solunum yetmezliği şikayetiyle eşi Metin Fadıllıoğlu tarafından özel bir hastaneye götürülen Zeynep Fadıllıoğlu tedavi altına alındı. 65 yaşındaki Zeynep Fadıllıoğlu'nun durumu, her geçen gün daha iyiye gidiyor
Zeynep Fadıllıoğlu'nun koronavirüs teşhisinin konmasıyla tüm aileye de test yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan Fadıllıoğlu'nun eşi Metin Fadıllıoğlu, kız kardeşi Esra Ersu ve kızı Selin Tara tedbir için kendilerini karantinaya aldı.
Corona virüs iki gün önce Rüştü Reçber'de de çıktı. Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'i corona teşhisi ile hastaneye yatırdıklarını duyurdu.