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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Atv ekranlarının fenomen gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Bunu ihanet sayarım!" sözü dikkat çekti. Altan'dan kurtulan Hızır Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'dan da kurtulmak için harekete geçer. Anne babasını kaybettiğini düşünen Hızır Ali öfkesini Alparslan'dan çıkarırken Alparslan risk altındaki herkesi güvenli bir alana göndermek için harekete geçer. Tüm bunlar yaşanırken içlerindeki hain açığa çıkacaktır.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 12:46
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.