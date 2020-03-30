Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain açığa çıkıyor!
Atv ekranlarının fenomen gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Bunu ihanet sayarım!" sözü dikkat çekti. Altan'dan kurtulan Hızır Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'dan da kurtulmak için harekete geçer. Anne babasını kaybettiğini düşünen Hızır Ali öfkesini Alparslan'dan çıkarırken Alparslan risk altındaki herkesi güvenli bir alana göndermek için harekete geçer. Tüm bunlar yaşanırken içlerindeki hain açığa çıkacaktır.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:42Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 12:46