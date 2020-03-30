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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü koronavirüse yakalandığını duyuran ve hastanede tedavi gören ABD'li country şarkıcısı Joe Diffie, hayatını kaybetti. Diffie'nin ölüm haberini duyuran basın sözcüsü, 'Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 14:04
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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'li ünlü country şarkıcısı Joe Diffie, bir süredir Koronavirüsü ile mücadele ediyordu.

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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diffie'nin basın sözcüsü, "Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.

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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Diffie, geçtiğimiz Cuma günü koronavirüsüne yakalandığını açıklamış ve şöyle demişti: "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum."

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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diffie, Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıyla tanınıyordu.

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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

JOE DIFFIE KİMDİR?

Joseph Logan Diffie Amerikalı country müzik şarkıcısıdır. 1980'lerde bir demo şarkıcısı olarak çalıştıktan sonra 1990 yılında Epic Records'un Nashville bölümüne imza attı.