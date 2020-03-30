ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Diffie, geçtiğimiz Cuma günü koronavirüsüne yakalandığını açıklamış ve şöyle demişti: "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum."