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ABD’li ünlü şarkıcı Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Geçtiğimiz Cuma günü koronavirüse yakalandığını duyuran ve hastanede tedavi gören ABD'li country şarkıcısı Joe Diffie, hayatını kaybetti. Diffie'nin ölüm haberini duyuran basın sözcüsü, 'Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 14:04
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