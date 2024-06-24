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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

Yeme-içme sektörünün tanınmış isimleri Rıza ve Güneş Büyükuğur, hırsızlık şoku yaşadı. Bir ajanstan istedikleri yardımcı hırsız çıktı. Temiz geçmişini gösteren T., işe alındıktan kısa bir süre sonra ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Hizmetçi olarak çalıştığı evden mücevherleri çalarak kayboldu. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu kadının Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orada da aynı şekilde soygun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 08:54 Güncelleme: 24.06.2024 15:20
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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

Yeme içme sektörünün önemli isimlerinden Rıza-Güneş Büyükuğur çifti, bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

Sabah Gazetesi'nin Günaydın eki yazarı Bülent Cankurt'un haberi göre; Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi.

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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

"Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur; yeme-içme sektöründen iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Hanım.

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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

Güneş Büyükuğur, evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu. Güneş Hanım, aslında tedbirli davranıp bir ajanstan aldığı kadından sabıka kaydı istemiş.

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Sosyete panikte! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli kadın...

Temiz kağıdı gelince işe almış. Fakat kadın, birkaç gün sonra evdeki yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gitmiş. Kadın yakalanmış ancak çaldıkları bulunamadığı için bir şey yapılamamış.