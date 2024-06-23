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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, bin pişman oldu

Milyonların heyecanla izlemek için beklediği ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyiciler ile buluştu. Yarışmaya katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Azra Solmaz, baraj sorusuna kadar başarı ile geldi. 7. soruda yarışmadan çekilen yarışmacı Solmaz çekildiğine bin pişman oldu. İşte detaylar..

Giriş: 23.06.2024 23:22 Güncelleme: 23.06.2024 23:28
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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, cevabı görünce bin pişman oldu

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, cevabı görünce bin pişman oldu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Azra Solmaz baraj sorusuna kadar başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, cevabı görünce bin pişman oldu

50 BİN TL'LİK SORU

Soruları ardı ardına doğru cevaplayarak başarılı bir performans sergileyen üniversite öğrencisi Elif Azra Solmaz 50 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, cevabı görünce bin pişman oldu

İŞTE O SORU

50 bin TL'lik soru: Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği için" 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan hangisi olmuştur?

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Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, cevabı görünce bin pişman oldu

Yarışmacı, 7.ci soruda aklı karıştığı ve heyecanlandığı için yarışmadan çekildi.