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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan, Bahar Candan ile kavgasından sonra başka koğuşa alınmıştı. Erzan, tüm olayların ardından 'Kara para aklama' suçundan 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat ile aynı koğuşa alındı. İşte haberin detayları..

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:39 Güncelleme: 24.06.2024 09:52
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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Seçil Erzan ve Dilan Polat, aynı koğuşta kalmak için dilekçe vermişti.

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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Eski banka müdürü Seçil Erzan, son olarak Fatih Terim'in de müşteki olarak eklendiği iddiasıyla spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 29 kişiyi 'özel fon' adı altında dolandırdığı suçlamasıyla 14 aydır Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Tek kişilik hücrede kalmak istemeyen Erzan, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşa konulmuştu. Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından psikolojisi bozulan Bahar Candan'ın, Seçil Erzan ile tartıştığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Seçil Erzan ile Bahar Candan'ın koğuşları ayrılmıştı.

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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise "kara para aklama", "yasadışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlarla 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutukluydu. Geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat, daha önce anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşa alınmıştı. Bu durum nedeniyle korkudan geceleri uyuyamayan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kalmak istediğini söylemişti. Talebi kabul edilen Dilan Polat, tekrar Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiş ve kız kardeşiyle aynı koğuşa konulmuştu.

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Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

İKİSİ DE AYNI KOĞUŞTA

Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasının ardından tek kişilik koğuşa alındı. Dilan Polat da kız kardeşi Sıla Doğu'nun 14 Haziran'da tahliye edilmesinin ardından koğuşta yalnız kaldı. Seçil Erzan ile Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan'ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.