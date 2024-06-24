Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise "kara para aklama", "yasadışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlarla 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutukluydu. Geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat, daha önce anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşa alınmıştı. Bu durum nedeniyle korkudan geceleri uyuyamayan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşta kalmak istediğini söylemişti. Talebi kabul edilen Dilan Polat, tekrar Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiş ve kız kardeşiyle aynı koğuşa konulmuştu.