24 Haziran 2024, Pazartesi
Dilan Polat ile Seçil Erzan aynı koğuşa geçti! Cezaevinde dert ortağı oldular...
Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan, Bahar Candan ile kavgasından sonra başka koğuşa alınmıştı. Erzan, tüm olayların ardından 'Kara para aklama' suçundan 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat ile aynı koğuşa alındı. İşte haberin detayları..
Giriş: 24.06.2024 09:39 Güncelleme: 24.06.2024 09:52
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