31 Ekim 2023, Salı
Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın 2008 yılında vefat etmiş, çocukları 5 milyar dolarlık serveti için mahkemelik olmuştu. Üvey kardeşleriyle anlaşarak 1.6 milyarlık payını alan Yalçın'ın mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi. Süreyya Yalçın, iddialara tepki gösterdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:24
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9