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Haberler Galeri Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın 2008 yılında vefat etmiş, çocukları 5 milyar dolarlık serveti için mahkemelik olmuştu. Üvey kardeşleriyle anlaşarak 1.6 milyarlık payını alan Yalçın'ın mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi. Süreyya Yalçın, iddialara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:24
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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın 2008 yılında vefat etmiş, geriye 5 milyar dolarlık serveti kalmıştı.

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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

Servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Yalçın'ın onlarla anlaşıp hakkını aldığı, iki gün önce ise özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi

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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

Ünlü isim çıkan haberlere tepki gösterdi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Süreyya Yalçın şu ifadeleri kullandı:

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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

"HANGİ ÇAĞDAYIZ!"

"Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım…"

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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’ın 1.6 milyar dolarlık serveti uçtu mu?

"20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"