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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! "Bir daha da..."

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu. "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" diyen Ceylan aralarındaki yaş farkının kendisi ve ailesi için sorun olmadığını söylemişti. Çiftin ilişkileriyle gündemden düşmezken Gülseren Ceylan bombayı patlattı ve Instagram hesabından Erbil ile ayrıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:51
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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Bir daha da...

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Erbil, küçük sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmişti.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Bir daha da...

Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" demişti. Kendisinden 40 yaş küçük Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailesinin istemediği iddia edilmişti.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Bir daha da...

"EV İSTEDİĞİM YALAN!"

26 yaşındaki güzel, "sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı" iddiasına, "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok." sözleriyle cevap vermişti.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Bir daha da...

ŞOKE EDEN AÇIKLAMA!

İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikiliden Gülseren Ceylan, 12.7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden şoke eden bir açıklamada bulundu.

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Bir daha da...

Ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyuran Ceylan, şu ifadeleri kullandı: