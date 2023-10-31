Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! "Bir daha da..."

"EV İSTEDİĞİM YALAN!"

26 yaşındaki güzel, "sevgilisinden kendisine ev almasını istediği, bunun üzerine ünlü şovmenin nişanlısıyla yollarını ayırdığı" iddiasına, "Ev istediğim yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok." sözleriyle cevap vermişti.