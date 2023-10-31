31 Ekim 2023, Salı
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! "Bir daha da..."
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu. "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor" diyen Ceylan aralarındaki yaş farkının kendisi ve ailesi için sorun olmadığını söylemişti. Çiftin ilişkileriyle gündemden düşmezken Gülseren Ceylan bombayı patlattı ve Instagram hesabından Erbil ile ayrıldığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:51
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