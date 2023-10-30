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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sanat dünyasının en gözde çiftlerinden oldu. Özel hayatlarının her detayıyla takip edilen ikili bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Evcen'in evinin bahçesinden yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:43
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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucağına aldı.

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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

Aile hayatlarıyla sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu evleriyle gündeme oturdu.

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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

Fahriye Evcen ise evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

Ünlü oyuncu, evinin bahçesinde keyif yaptığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

Paylaşım kısa sürede gündem olurken ünlü çiftin aşk yuvası hayran bıraktı.