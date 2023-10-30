Fahriye Evcen bahçesinden paylaştı süper lüks evleri hayran bıraktı! İşte Burak Özçivit’le aşk yuvaları

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sanat dünyasının en gözde çiftlerinden oldu. Özel hayatlarının her detayıyla takip edilen ikili bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Evcen'in evinin bahçesinden yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...