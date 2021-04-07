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Haberler Galeri Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 20:05
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Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Son dönemin başarılı genç isimlerinden olan Rabia Soytürk, Benim Adım Melek dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. İşte Rabia Soytürk'ün eski hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Şevval Şahin

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Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Şevval Şahin

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Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Demet Özdemir

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Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Demet Özdemir