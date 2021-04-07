Benim Adım Melek’in yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti!

Benim Adım Melek dizisindeki Defne karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rabia Soytürk, yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Benim Adım Melek dizisinin Defne'si Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali...