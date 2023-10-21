Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor"

Uzel, Amerika'yı farelerin basması hakkında, "Temmuz ayında New York'taydık. Selim'in işinden dolayı bir ayağımız orada. Amerika'yı genellemeyim ama özellikle New York'ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda... Fareler baya boyut değiştirmiş ve büyümüş. Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur" diye konuştu.