21 Ekim 2023, Cumartesi
Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor"
Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evliliği sonrası Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye'ye geri dönen ünlü isim, önceki gün eşi ve oğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Sarı, yurtdışında yaşamakla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:51
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