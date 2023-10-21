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Haberler Galeri Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor"

Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: "Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor"

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evliliği sonrası Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye'ye geri dönen ünlü isim, önceki gün eşi ve oğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Sarı, yurtdışında yaşamakla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:51
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Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti.

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Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Didem Uzel önceki gün ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce eşinin işleri dolayısıyla Amerika'ya taşınan ünlü oyuncu, yurtdışında yaşamakla ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Ayaküstü gazetecilerle konuşan Uzel, "Aslında öyle bir tercihimiz yoktu. Amerika'da New York'tan Miami'ye taşınmıştık. O zaman bu aracı yeni almıştım. Pandemide apar topar Türkiye'ye gelince, buraya gemiyle getirttik" açıklamasında bulundu.

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Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Uzel, Amerika'yı farelerin basması hakkında, "Temmuz ayında New York'taydık. Selim'in işinden dolayı bir ayağımız orada. Amerika'yı genellemeyim ama özellikle New York'ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda... Fareler baya boyut değiştirmiş ve büyümüş. Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur" diye konuştu.

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Pandemide Türkiye’ye geri dönen Didem Uzel: Sahip çıkmanız gereken toprağınız var Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

"DÜNYADAKİ GELİŞMELER BENİ ÜRKÜTÜYOR"

Bir süredir Türkiye'de olan oyuncu, "Amerika'ya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: