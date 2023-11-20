Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Bir dönem Polat çiftiyle hayli samimi olan Eylül Öztürk başlatılan inceleme sonrası büyük panik yaşadı. Kısa sürede hızla zenginleşen ve ABD'den peşin parayla 11 daire aldığı iddia edilen Öztürk, Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar...