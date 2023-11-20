20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Dilan Polat ve Engin Polat davası sonrası 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Bir dönem Polat çiftiyle hayli samimi olan Eylül Öztürk başlatılan inceleme sonrası büyük panik yaşadı. Kısa sürede hızla zenginleşen ve ABD'den peşin parayla 11 daire aldığı iddia edilen Öztürk, Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villalarını devretmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:18
  • 1
  • 8
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Sosyal medyadan yayınladığı anne-çocuk videolarıyla ünlenen Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Engin Polat'la tanışması sonrası hızla zenginleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Güzellik merkezleri açan Öztürk, kısa sürede büyük bir servet sahibi oldu.

  • 3
  • 8
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Oğlunu da dünyaya getirdiği ABD'de nakit parayla 11 ev, Florida'da sayısız daire ve kocasına Rolls Royse alacak kadar servet yaptı.

  • 4
  • 8
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Kısa bir süre önce 'çocuklarımın eğitimi için' diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

  • 5
  • 8
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk’ün Dilan Polat paniği! Neyi var neyi yoksa devretti

Ancak hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile aynı masada oturan Eylül Öztürk ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı.