Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 46. bölümüyle ekrana gelecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde dayılar Cezayir'e karşı isyan bayrağı açacak. İşte yaşanacaklar...