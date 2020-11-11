Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
11 Kasım 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma
Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma
Instagram fenomeni Bilge Soylu'ya eski nişanlısı Yılmaz Kaya tarafından dava açıldı. Bilge Soylu'dan şikayetçi olan avukat Yılmaz Kaya, kendisine zarar vermemesi için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:16