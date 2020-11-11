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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

Instagram fenomeni Bilge Soylu'ya eski nişanlısı Yılmaz Kaya tarafından dava açıldı. Bilge Soylu'dan şikayetçi olan avukat Yılmaz Kaya, kendisine zarar vermemesi için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:16
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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

Avukat Yılmaz Kaya, mahkemeye başvurarak eski nişanlısı Instagram fenomeni Bilge Soylu'dan korunmak için talepte bulundu. Mahkeme, Bilge Soylu'nun bir ay süreyle eski nişanlısına yaklaşmamasına karar verdi. İşte çarpıcı son dakika gelişmesinin ayrıntıları;

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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

ESKİ NİŞANLISI KORUNMAK İÇİN BAŞVURDU

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçede, avukat Yılmaz Kaya ile Instagram fenomeni Bilge Soylu'nun Haziran 2020'de nişanlandıkları belirtildi. Dilekçesinde, eski nişanlısının "Türk toplumunun yapısına uygun olmayan bir yaşam sürdüğünü" iddia eden avukat Yılmaz Kaya mahkemeden çarpıcı son dakika ifadeleriyle koruma talep etti.

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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

ARACIMIN LASTİKLERİ PATLATILDI

Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz'ın dava dilekçesinde "Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir. Davalı, bana karşı aldırdığı korunma kararını şahsımı rahatsız etmek için kullanmaktadır. Ayrıca şirkete ait Mercedes marka aracın lastiği de bir ayda iki kez kesici bir alet ile patlatılmıştır.

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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

BANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KORUNMA TALEP EDİYORUM

Bilge Soylu ve yakınlarının bana zarar vermemesi ve yaklaşmaması adına korunma talep ediyorum" dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Bilge Soylu'nun eski nişanlısı Yılmaz Kaya'ya bir aylık süre ile yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda Soylu'nun, şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmaması gerektiği de belirtildi.

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Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma