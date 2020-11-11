Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma

ARACIMIN LASTİKLERİ PATLATILDI

Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz'ın dava dilekçesinde "Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir. Davalı, bana karşı aldırdığı korunma kararını şahsımı rahatsız etmek için kullanmaktadır. Ayrıca şirkete ait Mercedes marka aracın lastiği de bir ayda iki kez kesici bir alet ile patlatılmıştır.