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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam ödül heyecanı yaşandı. Gecede, 10 Kasım dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemeklerin yapıldı. Jürinin tadımı sonrası en başarılı olan takım kendi içinde 25 bin TL'lik ödülü kazanmak için mücadele etti.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:35
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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım, oyunda mücadele verdi.

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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

Ödül oyununun oynandığı gecede 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı.

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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvasının yaptığı gecede yarışmacılara 1 saat süre verildi.

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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve üst tura çıkan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.
Mavi takımda bireysel ödül oyununda yarışmacılar, kör tadım ve normal tadım yaparak karşı karşıya geldi.

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MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

ÖDÜLE İLK VEDA EDEN SERHAT OLDU

İlk etabında taze baharatları sıvı şeklinde tadan yarışmacılardan en az doğru tahminde bulunan isim Serhat oldu.