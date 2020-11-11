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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı
Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam ödül heyecanı yaşandı. Gecede, 10 Kasım dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemeklerin yapıldı. Jürinin tadımı sonrası en başarılı olan takım kendi içinde 25 bin TL'lik ödülü kazanmak için mücadele etti.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 09:35
MasterChef'te bireysel ödül oyunu öncesi kırmızı ve mavi takım, oyunda mücadele verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ödül oyununun oynandığı gecede 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı.
Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvasının yaptığı gecede yarışmacılara 1 saat süre verildi.
Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve üst tura çıkan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.
Mavi takımda bireysel ödül oyununda yarışmacılar, kör tadım ve normal tadım yaparak karşı karşıya geldi. ÖDÜLE İLK VEDA EDEN SERHAT OLDU
İlk etabında taze baharatları sıvı şeklinde tadan yarışmacılardan en az doğru tahminde bulunan isim Serhat oldu.