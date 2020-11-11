MasterChef'te ödül heyecanı! 25 bin TL kazandı

Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam ödül heyecanı yaşandı. Gecede, 10 Kasım dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemeklerin yapıldı. Jürinin tadımı sonrası en başarılı olan takım kendi içinde 25 bin TL'lik ödülü kazanmak için mücadele etti.