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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan 78 yaşındaki usta sanatçının pazar gününden beri hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şen, test sonucu negatif çıktıktan sonra taburcu edilecek.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 08:46
Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. 78 yaşında olan Şen'in, koronavirüs nedeniyle pazar gününden beri Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yattığı ortaya çıktı.
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Test sonucu pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi edilen sanatçının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şen'in testi negatif çıktıktan sonra taburcu edilecek.