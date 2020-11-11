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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan 78 yaşındaki usta sanatçının pazar gününden beri hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şen, test sonucu negatif çıktıktan sonra taburcu edilecek.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 08:46
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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. 78 yaşında olan Şen'in, koronavirüs nedeniyle pazar gününden beri Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yattığı ortaya çıktı.

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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Test sonucu pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi edilen sanatçının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Şen'in testi negatif çıktıktan sonra taburcu edilecek.

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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

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Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı