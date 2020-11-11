Şener Şen koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan 78 yaşındaki usta sanatçının pazar gününden beri hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şen, test sonucu negatif çıktıktan sonra taburcu edilecek.