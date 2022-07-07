Songül Karlı'ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı
Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm birikimi kaptırdığını söyleyen Karlı'nın açtığı dava görüldü. Şarkıcı mahkemenin verdiği karar sonrası şoka uğradı.
Giriş Tarihi: 07.07.2022
09:19
Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
CEZA TALEBİNDE BULUNDULAR
Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti.
Sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Ataç hakkında ise inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.