Songül Karlı'ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm birikimi kaptırdığını söyleyen Karlı'nın açtığı dava görüldü. Şarkıcı mahkemenin verdiği karar sonrası şoka uğradı.