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Songül Karlı'ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm birikimi kaptırdığını söyleyen Karlı'nın açtığı dava görüldü. Şarkıcı mahkemenin verdiği karar sonrası şoka uğradı.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 09:19
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Songül Karlı’ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Songül Karlı’ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Songül Karlı’ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

CEZA TALEBİNDE BULUNDULAR

Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti.

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Songül Karlı’ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Songül Karlı’ya 100 milyonluk şok! Kanıtlayamadı

Ataç hakkında ise inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.