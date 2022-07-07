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Haberler Galeri Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ATV'nin sevilen bilgi yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da milyonları ekrana kitlemeyi başardı. Programa geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan bir olaya ilişkin soru damga vurdu. Yarışmacının çift joker hakkını kullandığı 100 bin değerindeki sorunun doğru yanıtı izleyicileri ve stüdyodakileri şaşırttı. İşte o soru ve doğru yanıtı...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 01:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 01:21
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Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
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Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
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Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
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Evin çatısından attığı şeyle kardeşini hastanelik etti! Görünce çok şaşıracaksınız! Doğru cevap bu kadar da olmaz dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu