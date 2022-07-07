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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca'ya dev kadro eşlik ediyor!

Birbirinden iddialı yapımlarla en çok izlenen televizyon kanallarından olan atv, yeni sezon için bomba bir yapım hazırladı. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümleri için dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek. Usta isimleri kadrosunda buluşturan yapım etkileyici hikayesiyle de damgasını vuracak. İşte Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu...

Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:39
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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’ya dev kadro eşlik ediyor!

Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı, devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilen, Cezayir Türk'ün yeni hayatını anlatan diziden ilk kareler merak uyandırdı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’ya dev kadro eşlik ediyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümleri için dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek. Oktay Kaynarca'nın Cezayir adlı bir askeri oynayacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Özkan, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un da aralarında yer aldığı usta isimler yer alıyor. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ diziyi köşesine taşıdı.

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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’ya dev kadro eşlik ediyor!

EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Yüksel Aytuğ'un yazısı:

Geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin paydos etmesiyle birlikte başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bir anda ortadan kaybolmuştu. Sonra bir de baktım, Taşkent'ten, Buhara'dan, Semerkant'tan fotoğraflar paylaşıyor. Hem de o yörenin kıyafet ve aksesuarları ile. Merak edip, "Hayrola?" diye aradım. "Önemli bir dizi projemiz var, çok sıkı bir iş olacak, hem mekan bakıyoruz hem de hikayeyi geçtiği yerlerde kokluyoruz" demişti. Hatta ona büyük ilgi gösteren yöre halkının, gittiği her yerde kendisini "Kafkas Kartalı" diye karşıladığını anlatmıştı. Sonunda proje hayata geçti, hatta eylül ayında Atv ekranında yayınlanacak dizi için sete bile çıkıldı.

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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’ya dev kadro eşlik ediyor!

OKTAY KAYNARCA'YA DEV OYUNCU KADROSU EŞLİK EDECEK

Görünen o ki, yeni dönemin en büyük dizi bombasını Atv patlatacak. Dizinin proje tasarımı Oktay Kaynarca ve ünlü yönetmen Onur Tan'a ait. Kaynarca dizide Cezayir adlı bir askeri oynayacak. Ona aralarında Ebru Özkan, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un da aralarında yer aldığı dev bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Öyleyse; gel eylül, geeeel!..

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atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca’ya dev kadro eşlik ediyor!

ÇEKİMLER BAŞLADI

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı.