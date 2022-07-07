07 Temmuz 2022, Perşembe
atv’den yeni bomba! ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ gümbür gümbür geliyor! Oktay Kaynarca'ya dev kadro eşlik ediyor!
Birbirinden iddialı yapımlarla en çok izlenen televizyon kanallarından olan atv, yeni sezon için bomba bir yapım hazırladı. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümleri için dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek. Usta isimleri kadrosunda buluşturan yapım etkileyici hikayesiyle de damgasını vuracak. İşte Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:39
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