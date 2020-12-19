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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte Boğaz'da görüntülendi. Hafta sonu kısıtlaması öncesi Boğaz havası almak istediklerini belirten çift, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:40
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Encen, dün Bebek-Sarıyer sahil hattında araçla turlarken görüntülendi.
Muhabirlere selam veren çift, "Hafta sonu kısıtlaması öncesinde Boğaz havası almak istedik" dedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

Tarabya'da oturan bir arkadaşlarını ziyarete gideceklerini söyleyen Evcen ve Özçivit, oğulları Karan'ın nerede olduğu sorulunca onu evde bakıcısına emanet ettiklerini söyledi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

HAYRANLARINDAN İLGİ GÖRDÜ

Sahilde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i gören hayranları araca yaklaşarak çifte selam verdi. İkili, gördükleri bu ilgi için "İnsanlar seviyor, sağ olsunlar. Bu duruma alışkınız" dedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

24 Aralık'taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği yararına yardım kampanyası başlatan Özçivit, projeyle ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: "Böyle özel bir günde faydalı olmak istedim."

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…

Burak Özçivit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıklamış ve şu mesajı yayınlamıştı: