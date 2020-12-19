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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e büyük ilgi! Boğaz’da gören hayranları…
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte Boğaz'da görüntülendi. Hafta sonu kısıtlaması öncesi Boğaz havası almak istediklerini belirten çift, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:40
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