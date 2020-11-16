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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Soner Sarıkabadayı'dan eşi Madelein Lopez Camelo’ya 500 bin TL’lik doğum hediyesi Soner Sarıkabadayı'dan eşi Madelein Lopez Camelo’ya 500 bin TL’lik doğum hediyesi
5 yıldır birlikte olan Soner Sarıkabadayı ve Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, kısa süre önce oğulları Hasan Matias'ı kucağına almıştı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sarıkabadayı, eşi için kesenin ağzını açtı ve 500 bin liralık doğum hediyesi aldı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:02
5 yıldır birlikte olan Soner Sarıkabadayı ile Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo, oğulları Hasan Matias'ı 7 Ekim'de kucağına aldı. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı, eşine de jeslter yapmayı ihmal etmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "EŞİMİN HER DEDİĞİNİ YAPARIM"
Sarıkabadayı, Lopez'e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL'lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL'lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı. "Eşimin bir dediğini iki etmem." dedi.
Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı, "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim.
Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız." dedi.
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı, kraliçeye aşık olmuştu.