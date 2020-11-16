Soner Sarıkabadayı'dan eşi Madelein Lopez Camelo’ya 500 bin TL’lik doğum hediyesi

"EŞİMİN HER DEDİĞİNİ YAPARIM"

Sarıkabadayı, Lopez'e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL'lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL'lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı. "Eşimin bir dediğini iki etmem." dedi.

