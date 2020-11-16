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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan olay paylaşım! Kerem Bürsin detayı… Serenay Sarıkaya’dan olay paylaşım! Kerem Bürsin detayı…
Cem Yılmaz'la ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya, soluğu deniz kenarında aldı. Adeta yazı geri getiren Sarıkaya, Instagram hesabından 'karantina' notuyla tatil fotoğraflarını paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraflarda Kerem Bürsin detayı dikkat çekti. İkilinin barıştığı iddiaları gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:20
Ocak ayından beri aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya'dan sahil pozları geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrılığın ardından kendisine vakit ayıran Sarıkaya, deniz kenarında çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede beğeni yağarken fotoğraflardaki Kerem Bürsin detayı kafaları karıştırdı.
Sarıkaya'nın üzerinde bulunan bornozun Kerem Bürsin'de de bulunması ikilinin barıştığı iddiasını gündeme getirdi.