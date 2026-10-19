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Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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67 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecine ilişkin ihmal iddiasında bulundu. Koldaş'ın kan değerlerindeki ani değişimle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 1

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 2

Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilen sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, veda sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 3

"ELİF BANA EMANET"

Koldaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ah Sonerciğim, sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim. Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden film şeridi gibi geçti. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendisi çekti. Bir kızımız var, Elif bana emanet. Sen hiç merak etme Soner, ona çok iyi bakacağım."

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 4

"ÇOK CİDDİ BİR İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Soner Olgun'un hastalık süreci, "Neler Oluyor Hayatta" programında da gündeme geldi. Programa katılan Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık üç yıldır araştırma yaptığını belirten Koldaş, süreçte doktor ihmali olduğunu düşündüğünü ifade etti. Sanatçının kan değerlerinde kısa süre içerisinde büyük değişiklikler yaşandığını öne süren Koldaş, üç ay önce yapılan kan tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini söyledi.

Bu değişimin nedeninin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini savunan Koldaş, Olgun'a insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini iddia etti.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 5

"ÇOK ZAMAN KAYBETTİK"

Soner Olgun'un ameliyat aşamasına gelindiğinde uzak metastaz tespit edildiğini belirten Özlem Koldaş, hastalığın bu aşamada dördüncü evrede olduğunu dile getirdi.

Erken dönemde gerekli incelemelerin yapılması durumunda farklı bir tedavi sürecinin mümkün olabileceğini düşündüğünü belirten Koldaş, sanatçının yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve zorlu hastane süreçlerinden geçtiğini anlattı.

"BU SÜRECİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Soner Olgun'un hastalık sürecinde yaşananların aydınlatılmasını isteyen Özlem Koldaş, özellikle kan şekeri değerlerindeki ani değişimin yeterince araştırılmadığını öne sürdü.

Koldaş, "Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal" sözleriyle sürecin incelenmesi çağrısında bulundu.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 6

"EVLİLİĞİ BAŞARAMADIK AMA İYİ BİR DOST OLDUK"

Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Soner Olgun'a veda ederken yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti:

"İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın."

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 7

"KEŞKE YAPABİLECEĞİM DAHA FAZLA ŞEY OLSAYDI"

Koldaş, paylaşımının devamında şu sözlere yer vermişti:

"Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın."

Olgun'a duyduğu özlemi dile getiren Koldaş, "Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı" diyerek yaşadığı acıyı ifade etti. Koldaş, sanatçının artık hayatında olmayacağını kabullenmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu da belirtmişti.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti 8

"SANA ELVEDA DİYEMİYORUM"

Kızları Elif'e de değinen Koldaş, paylaşımını şu sözlerle tamamlamıştı:

"Ama bir şeyi biliyorum; sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Sonerciğim; çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Sonerciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin."

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