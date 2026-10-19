Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti
67 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecine ilişkin ihmal iddiasında bulundu. Koldaş'ın kan değerlerindeki ani değişimle ilgili açıklamaları dikkat çekti.
Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilen sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, veda sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.
"ELİF BANA EMANET"
Koldaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Ah Sonerciğim, sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim. Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden film şeridi gibi geçti. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendisi çekti. Bir kızımız var, Elif bana emanet. Sen hiç merak etme Soner, ona çok iyi bakacağım."
"ÇOK CİDDİ BİR İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Soner Olgun'un hastalık süreci, "Neler Oluyor Hayatta" programında da gündeme geldi. Programa katılan Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaklaşık üç yıldır araştırma yaptığını belirten Koldaş, süreçte doktor ihmali olduğunu düşündüğünü ifade etti. Sanatçının kan değerlerinde kısa süre içerisinde büyük değişiklikler yaşandığını öne süren Koldaş, üç ay önce yapılan kan tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini söyledi.
Bu değişimin nedeninin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini savunan Koldaş, Olgun'a insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini iddia etti.
"ÇOK ZAMAN KAYBETTİK"
Soner Olgun'un ameliyat aşamasına gelindiğinde uzak metastaz tespit edildiğini belirten Özlem Koldaş, hastalığın bu aşamada dördüncü evrede olduğunu dile getirdi.
Erken dönemde gerekli incelemelerin yapılması durumunda farklı bir tedavi sürecinin mümkün olabileceğini düşündüğünü belirten Koldaş, sanatçının yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve zorlu hastane süreçlerinden geçtiğini anlattı.
"BU SÜRECİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"
Soner Olgun'un hastalık sürecinde yaşananların aydınlatılmasını isteyen Özlem Koldaş, özellikle kan şekeri değerlerindeki ani değişimin yeterince araştırılmadığını öne sürdü.
Koldaş, "Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal" sözleriyle sürecin incelenmesi çağrısında bulundu.