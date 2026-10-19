"Ah Sonerciğim, sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim. Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden film şeridi gibi geçti. O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendisi çekti. Bir kızımız var, Elif bana emanet. Sen hiç merak etme Soner, ona çok iyi bakacağım."

"ÇOK CİDDİ BİR İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Soner Olgun'un hastalık süreci, "Neler Oluyor Hayatta" programında da gündeme geldi. Programa katılan Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık üç yıldır araştırma yaptığını belirten Koldaş, süreçte doktor ihmali olduğunu düşündüğünü ifade etti. Sanatçının kan değerlerinde kısa süre içerisinde büyük değişiklikler yaşandığını öne süren Koldaş, üç ay önce yapılan kan tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini söyledi.

Bu değişimin nedeninin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini savunan Koldaş, Olgun'a insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini iddia etti.