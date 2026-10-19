Sahra Işık'ın açıklamasına göre ikili, 8 Mayıs 2026'da resmen boşandı. Ayrılıklarını duyurduklarında karşılıklı açıklamalarda bulunan çift, bundan sonraki süreçte önceliklerinin oğulları olacağını belirtmişti.

SAHRA IŞIK'TAN YASAK AŞK İDDİASI

Çiftin evliliği devam ederken İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya arasında ilişki yaşandığı iddiası magazin gündemine gelmişti. Sahra Işık'ın eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını öğrendiği öne sürülürken, iddiaları ilk etapta yalanlayan Seray Kaya ile İdris Aybirdi kısa süre sonra aşklarını ilan etmişti.