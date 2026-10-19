Seray Kaya’yı takipten çıkardı! İdris Aybirdi’den oğluyla peş peşe paylaşımlar
Sahra Işık'ın yasak aşk iddialarının ardından Seray Kaya ile ilişkisini ilan eden İdris Aybirdi, sevgilisini sosyal medyada takipten çıktı. Oğluyla yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Aybirdi'nin hamlesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenmişti. Haziran 2025'te oğullarını kucaklarına alan çiftin evliliği uzun sürmedi.
Sahra Işık'ın açıklamasına göre ikili, 8 Mayıs 2026'da resmen boşandı. Ayrılıklarını duyurduklarında karşılıklı açıklamalarda bulunan çift, bundan sonraki süreçte önceliklerinin oğulları olacağını belirtmişti.
SAHRA IŞIK'TAN YASAK AŞK İDDİASI
Çiftin evliliği devam ederken İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya arasında ilişki yaşandığı iddiası magazin gündemine gelmişti. Sahra Işık'ın eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını öğrendiği öne sürülürken, iddiaları ilk etapta yalanlayan Seray Kaya ile İdris Aybirdi kısa süre sonra aşklarını ilan etmişti.
"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI" DEMİŞTİ
İdris Aybirdi, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Seray Kaya'ya yönelik, "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası" notunu kullanmıştı. Ancak Aybirdi, son sosyal medya hamleleriyle yeniden dikkat çekti.
SERAY KAYA İLE TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTI
Seray Kaya'yı takipten çıkan Aybirdi, peş peşe oğluyla yaptığı paylaşımlarla da gündeme geldi.
SOLUĞU OĞLUNUN YANINDA ALDI
Oğluyla bir fotoğrafını paylaşan Aybirdi, gönderisine "İyi insanları sevmekten vazgeçmeyin" notunu düştü.