-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga, usta sanatçının hastalık sürecinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Garga, hastanede kan bağışında bulunmasının ardından Jülide Kural tarafından işten çıkarıldığını öne sürerken, Kadir İnanır'ın kendisini gördüğünde gözyaşlarına hâkim olamadığını iddia etti.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 1

26 Haziran'da hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Vasiyetin okunacağı davanın bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmesinin ardından, İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 2

İnanır'ın dört yıla yakın şoförlüğünü yapan Ali Garga da Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşarak sanatçının hastalık sürecine, işten çıkarılmasına ve vasiyetine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle ilgili müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 3

Sanatçının 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken, yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine ilişkin irade sorunu bulunduğunu öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını ifade etmişti. Tartışmalar devam ederken İnanır'ın eski şoförü Ali Garga, sanatçının hastanede tedavi gördüğü dönemde yaşadıklarını anlattı. Garga, Kadir İnanır'ın acil kan ihtiyacı üzerine kan bağışında bulunduğunu, bu olayın ardından işine son verildiğini iddia etti.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 4

Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyacı oldu. Ben de doktora, "Aynı kan grubundayız, ben verebilirim." dedim.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 5

"BANA SORMADAN NİYE KAN VERMEYE GİDİYORSUN?"

Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım, "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı ve işime son verdi. Aslında Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum ve onu yalnız bırakmadığım için işime son verdi. Jülide Hanım, benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 6

Kadir İnanır işten ayrılmanıza nasıl tepki verdi?

Jülide Hanım hastanede olmadığı zamanlarda gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tuttum. "Abi, nasılsın?" dediğimde Kadir Abi'nin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı.

Kadir İnanır'ın işten çıkarılmanız konusunda Jülide Hanım'a itiraz edecek iradesi yok muydu?

Hayır, yoktu... İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile... Ağladı beni görünce. Çok seviyordu beni. Hatta hasta olmadan önce, "Seninle seyahate çıkalım, gezelim." diyordu.

Kural'ın Kadir İnanır'ı yalnızlaştırdığı iddiaları var...

Öyle bir şey vardı tabii ki. Bunu hem duyuyordum hem de çevresindeki insanlar biliyordu.

Hastaneye ilk yattığı dönemde çok sayıda sanatçının gitmesine rağmen Kadir İnanır'ın çok az sayıda kişiyle görüştürüldüğü iddiaları var.

Doğru. Çok kişi vardı dışarıda ama Jülide Hanım, bildiklerini ya da kendisine yakın olanları görüştürüyordu.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 7

Mirasını Jülide Hanım'a bırakmasına şaşırdınız mı?

Tabii ki şaşırdım. Hasta olduktan sonra böyle olması beni şaşırttı. Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı, bilmiyorum. Beni kendi iradesiyle işten çıkarmadı. Hastalık döneminde olmasaydı beni işten çıkarması mümkün değildi.

"BARIŞTIKTAN SONRA LEVENT İNANIR ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

"Kadir Bey ailesiyle görüşüyor muydu?

Pek görüşmüyordu. Jülide Hanım, çok istemiyordu görüşmesini. Son dönemlerinde Levent İnanır ile barışmışlardı. Barıştıktan sonra Levent Abi onu hiç yalnız bırakmadı. Oturup sohbet ediyorlardı. Levent Abi, dayısı hastaneye kaldırıldığı dönemde hep yanındaydı. Her gün ziyarete geliyordu.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 8

LEVENT İNANIR'A TEPKİ, JÜLİDE KURAL'A DESTEK

Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, sanatçının ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar'dan da açıklama geldi. Hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek veren Bakar, İnanır'ın hastalık sürecinde yaşananlara yakından tanıklık ettiğini belirterek Kural'ın sanatçıya gösterdiği özen, sevgi ve fedakârlığın şahidi olduğunu söyledi.

Levent İnanır'ın televizyon ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Gül Bakar, Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca oluşturduğu saygınlığın ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmediğini ifade etti.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 9

Bakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum" 10

Levent İnanır'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini de paylaşan Gül Bakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkânı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür."

Gül Bakar, açıklamasının sonunda Kadir İnanır'ın hatırasına saygı gösterilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, yeğeni ve yaşananların tanığı olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti
Sonraki Galeri
Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası! Kan değerlerindeki ani değişime dikkat çekti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin