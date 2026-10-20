Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum"
Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga, usta sanatçının hastalık sürecinde yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Garga, hastanede kan bağışında bulunmasının ardından Jülide Kural tarafından işten çıkarıldığını öne sürerken, Kadir İnanır'ın kendisini gördüğünde gözyaşlarına hâkim olamadığını iddia etti.
26 Haziran'da hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Vasiyetin okunacağı davanın bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmesinin ardından, İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.
İnanır'ın dört yıla yakın şoförlüğünü yapan Ali Garga da Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşarak sanatçının hastalık sürecine, işten çıkarılmasına ve vasiyetine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını, kendisiyle ilgili müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.
Sanatçının 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken, yeğeni Levent İnanır, dayısının vasiyetine ilişkin irade sorunu bulunduğunu öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını ifade etmişti. Tartışmalar devam ederken İnanır'ın eski şoförü Ali Garga, sanatçının hastanede tedavi gördüğü dönemde yaşadıklarını anlattı. Garga, Kadir İnanır'ın acil kan ihtiyacı üzerine kan bağışında bulunduğunu, bu olayın ardından işine son verildiğini iddia etti.
Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?
Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyacı oldu. Ben de doktora, "Aynı kan grubundayız, ben verebilirim." dedim.
"BANA SORMADAN NİYE KAN VERMEYE GİDİYORSUN?"
Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım, "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı ve işime son verdi. Aslında Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum ve onu yalnız bırakmadığım için işime son verdi. Jülide Hanım, benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.