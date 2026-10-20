Kadir İnanır işten ayrılmanıza nasıl tepki verdi?

Jülide Hanım hastanede olmadığı zamanlarda gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tuttum. "Abi, nasılsın?" dediğimde Kadir Abi'nin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı.

Kadir İnanır'ın işten çıkarılmanız konusunda Jülide Hanım'a itiraz edecek iradesi yok muydu?

Hayır, yoktu... İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile... Ağladı beni görünce. Çok seviyordu beni. Hatta hasta olmadan önce, "Seninle seyahate çıkalım, gezelim." diyordu.

Kural'ın Kadir İnanır'ı yalnızlaştırdığı iddiaları var...

Öyle bir şey vardı tabii ki. Bunu hem duyuyordum hem de çevresindeki insanlar biliyordu.

Hastaneye ilk yattığı dönemde çok sayıda sanatçının gitmesine rağmen Kadir İnanır'ın çok az sayıda kişiyle görüştürüldüğü iddiaları var.

Doğru. Çok kişi vardı dışarıda ama Jülide Hanım, bildiklerini ya da kendisine yakın olanları görüştürüyordu.