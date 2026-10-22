Olgun'un cenaze töreninde kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun ile eski eşi Özlem Koldaş da yer aldı. Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

"KENDİSİ BİZDEN AYRI TAZİYE DÜZENLEMİŞ"

Soner Olgun'un vefatının ardından bu kez taziye iddiası gündeme geldi. Sanatçının eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olgun'un büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.

Yaşadığı kırgınlığı dile getiren Koldaş, 25 yıldır hayatlarında olmayan insanların en acılı günlerinde kendilerini incittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim.

Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilirdi ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif..."