Özlem Koldaş'tan Ayşecan Olgun'a sitem! "Benim kırgınlığım kendim için değil"
Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, usta sanatçının vefatının ardından yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Koldaş, Olgun'un kızı Ayşecan Olgun'un düzenlediği taziyeye kendilerinin davet edilmediğini söyledi.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetti. 18 Ekim'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan sanatçının cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Olgun'un cenaze töreninde kızları Elif Olgun ve Ayşecan Olgun ile eski eşi Özlem Koldaş da yer aldı. Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
"KENDİSİ BİZDEN AYRI TAZİYE DÜZENLEMİŞ"
Soner Olgun'un vefatının ardından bu kez taziye iddiası gündeme geldi. Sanatçının eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Olgun'un büyük kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.
Yaşadığı kırgınlığı dile getiren Koldaş, 25 yıldır hayatlarında olmayan insanların en acılı günlerinde kendilerini incittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim.
Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim. Bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilirdi ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif..."
"KIRGINLIĞIM KIZIM İÇİN"
Koldaş, kızı Elif'in babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakıldığını öne sürerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Kimseyi dışlamadığını ve acılarının ortak olduğunu düşündüğünü belirten Koldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için."
"BİR GÜN HERKES YAPTIKLARIYLA YÜZLEŞECEK"
Yaşadığı kırgınlığın kolay kolay geçmeyeceğini belirten Özlem Koldaş, paylaşımında inancına da vurgu yaptı.
Koldaş, "Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz. Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek." ifadelerini kullandı.