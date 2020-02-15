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Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5’nci günde isyan etti: Lütfen çay verin
Survivor 2020'nin başlamasına günler kala adadan ilk görüntüler gelmeye başladı. Bu yıl yeniden ünlüler-gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor 2020'nin yarışmacılarından Evrim Keklik, yarışmanın beşinci gününde isyan etti. Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen yüzme eğitmeni Evrim Keklik 'Hindistan cevizi ishal yapıyor' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından da paylaştığı görüntüler sosyal medyayı adeta salladı. İşte Evrim Keklik'in o görüntüleri ve söyledikler...
Giriş Tarihi: 15.02.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 14:28
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