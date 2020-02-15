Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5’nci günde isyan etti: Lütfen çay verin

"PARKURA GELENE KADAR ANAN AĞLIYOR"

"Adanın dışında bir insanla sohbet etmek istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Parkur zor değil, ama parkura gelen kadar anan ağlıyor. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yastık yok, dümdüz yatıyorsun. Pislik cabası. Daha ne söyleyebilirim ki?"

