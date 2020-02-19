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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Son dakika haberine göre; Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in aşkı kanıtlandı. Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile olan evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu'nun Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin'in aşkını belgeleyen ilk görüntü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 13:03
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Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!
Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığı haberlerinin çıkmasıyla birlikte Ezgi Eyüpoğlu'nun da Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!
Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

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Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!
Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi.

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Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!
Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam Bayi Toplantısı filminin galasına beraber katıldı.

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Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!
Son dakika: Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Çift, film gösterimi öncesi yan yana görüntülendi.