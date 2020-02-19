Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüpoğlu aşkı belgelendi!

Son dakika haberine göre; Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in aşkı kanıtlandı. Geçtiğimiz yıl Kaan Yıldırım ile olan evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu'nun Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin'in aşkını belgeleyen ilk görüntü ortaya çıktı.