Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Uğur Pektaş'ın Suvirvor'dan ayrılmasının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın yaşadığı sakatlık sonrasında Survivor'dan ayrılışı herkesi şoke etmişti. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor 2005'in şampiyonu Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş ile bir süre önce yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...