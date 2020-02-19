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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Uğur Pektaş'ın Suvirvor'dan ayrılmasının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın yaşadığı sakatlık sonrasında Survivor'dan ayrılışı herkesi şoke etmişti. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor 2005'in şampiyonu Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş ile bir süre önce yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Gamze Özçelik ve oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:05
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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Uğur Pektaş'ın Survivor'dan ayrılması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş'ın neden ayrıldığı internet dünyasında araştırıldı. Uğur Pektaş'ın sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrıldığını öğrenen sevenleri özel hayatını mercek altına aldı.

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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Eşi Gamze Özçelik ve oğlu Murathan ile gündeme oturan Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı.

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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

İşte Uğur Pektaş-Gamze Özçelik çiftinin oğlu Murathan ve ünlülerin merak edilen çocukları...

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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

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Gamze Özçelik ve Survivor'dan ayrılan eşi Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.