Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.