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Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika haberi... Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden geçtiğimiz yıl geçirdiği iki ameliyat sonrası zon günler geçiren Yerlitaş'ın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:30
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?