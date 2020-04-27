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Haberler Galeri Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

Son dakika haberi... Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden geçtiğimiz yıl geçirdiği iki ameliyat sonrası zon günler geçiren Yerlitaş'ın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:30
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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

Son dakika... Beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'tan acı haber geldi. Ünlü modacı bugün hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali nasıldı? İşte Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi...

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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı.

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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.

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Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
Son dakika: Nur Yerlitaş öldü mü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?